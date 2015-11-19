اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر التعريفى بالحاضنة التكنولوجية بجامعة أسيوط

تنطلق اليوم الخميس فعاليات المؤتمر التعريفى بالحاضنة التكنولوجية بعنوان "Assuit Innovation Summit" بجامعة أسيوط، والتى تنظمها وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالتعاون مع الحاضنة التكنولوجية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور وائل محمود خير الدين مدير مكتب نقل التكنولوجيا، وجمعية تكنو خير للتنمية بأسيوط.

وأكد محمد ياسين مدير التنفيذى للحاضنة التكنولوجية، أن المؤتمر يعد أول حاضنة تكنولوجية مصرية بشراكة مع برنامج الاتحاد الأوروبى (RDI) لدعم الابتكار والمشاريع فى المجالات المختلفة كالصحة، الطاقة، الصناعة والزراعة.

كما نوه عن حضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والشباب المهتمين بريادة الأعمال.

>ويتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات لكل من وائل خير الدين مدير مكتب نقل التكنولوجيا، خليل إبراهيم مدير عام الحاضنة التكنولجية همة، إسلام طارق مؤسس أول WORKING SPACE ، محمد علاء المدير العام لشركة الغفران للاستيراد والتصدير، عبدالله عامر مؤسس SPREAD YOUR SKILLS ، إسلام عياد أصغر رواد الأعمال الواعدين فى مصر، رنا أحمد مدير CSI فى مايكروسوفت ومحمد علاء طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.