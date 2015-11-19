الشباب والرياضة بالغربية تختتم الحملة القومية لدعم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية

تختتم مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الخميس فعاليات "الحملة القومية لدعم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية" التى دشنتها خلال الأيام الماضية بمؤتمر جماهيرى يضم دائرة قطور وبسيون، بمركز شباب مدينة قطور.

كانت الإدارة المركزية للتعليم المدنى والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة قد دشنت حملة "انزل شارك" لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالحياة السياسية برعاية سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، وبإشراف محمد على شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وتم عقد 75 لقاء توعية فى نطاق محافظة الغربية.