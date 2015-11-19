اليوم.. 3 مؤتمرات انتخابية لقائمة "التحالف الجمهورى" بالغربية

تنظم قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، اليوم الخميس، 3 مؤتمرات انتخابية بمدن السنطة وكفر الزيات والمحلة بمحافظة الغربية، فى ختام المؤتمرات الانتخابية لقائمة التحالف قبل بدء فترة الصمت الانتخابى، لشرح البرنامج الانتخابى للقائمة لحث المواطنين على التصويت للقائمة.

ويحضر المؤتمرات الفريق حسام خير الله المرشح على قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، والمستشارة تهانى الجبالى مؤسس قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، وجميع أعضاء القائمة.

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