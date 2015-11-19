مسئول كويتى: حكومة الكويت ستتكفل بتعويضات أسرتى "المدهوس" و"المصاب"

قال خالد بن شقلوت رئيس اللجنة النقابية العمالية ومدير بشئون العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية الكويتية، إن العلاقات العمالية بين أصحاب العمل فى الكويت والعمالة المصرية هى الأقرب للأخوة وليست علاقة تربطها المصلحة، مؤكدًا أن الحكومة الكويتية ستتكفل بكل التعويضات الخاصة لأسرتى العاملين المصريين المدهوس والثانى المصاب.

وأضاف بن شقلوت، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر مصرى رومانى كويتى لمواجهة الإرهاب، أن القضاء الكويتى يتولى البت فى القضية، لافتًا إلى أن الجالية المصرية الأكبر فى الكويت ولا يمكن الاستغناء عن العمالة الموجودة على الاراضى الكويتية وهو ما استدعى تدخل أمير البلاد "أعلى سلطة فى الكويت" لحماية حقوق العمال المصريين.

وأكد أن اتحاد عمال الكويت سيقوم بتوعية العمالة المصرية بحقوقها إلى جانب جهود وزارة القوى العاملة المصرية من خلال مكاتب التمثيل العمالى، لافتًا إلى أن جميع أفراد شعب الكويت والقيادات السياسية يرفضون الاعتداء على الأخوة المصريين، مشددًا على أن الأمر حادث فردى يحدث بين أفراد العائلة الواحدة فما بالنا بعلاقات بين دولتين.

وأوضح أن وزارة التضامن الكويتية، تسعى بجدية لإعادة حقوق العاملين فى حادثة الدهس وأن يلقى المذنبين كلهم عقابهم الرادع حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

وقال: "نحن توجهنا ونتوجه مرة أخرى لأسرتى الشابين المتوفى والمصاب بكل التعازى والمواساة ونقول لهم نعلم ما ألم بكم ونعدكم بعدم تكرار أى شىء يغضب أخواتنا".

- وزير القوى العاملة يكلف مستشاره العمالى بالكويت بتوعية العاملين المصريين بواجباتهم وحقوقهم

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