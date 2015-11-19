ننشر أبرز الأسماء الصادر ضدهم قرار بتجديد حبسهم فى قضية "دعم الشرعية"

ينشر"اليوم السابع" أبرز الأسماء الصادر ضدهم قرار بتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، من الدائرة 28 جنايات جنوب القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرط بطرة، أمس الأربعاء، فى قضية "تحالف دعم الشرعية".

وتضمنت قائمة المتهمين كل من "الشيخ فوزى السعيد، حسام خلف، مجدى حسين، مجدى قرقر، دكتور نصر عبد السلام، مهندس محمد أبو سمرة، أحمد عبد العزيز، محمد الطاهر، أحمد الشرقاوى، عبد الحميد بسيونى"، فضلاَ عن 25 آخرين فى قضية الجبهة السلفية وأبرزهم "الشيخ محمود شعبان، دكتور أشرف عبد المنعم، دكتور هشام مشالي، مهندس خالد غريب، مهندس أحمد مولانا، مهندس محمد حسان" .

>وأسندت النيابة إلى محمود شعبان عددا من الاتهامات، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

وكانت الدائرة 28 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جددت، حبس 24 متهما من أعضاء الجبهة السلفية، بينهم محمود شعبان، الشهير بمقولة "هاتولى راجل"، وأحمد مولانا عضو المكتب السياسى للجبهة، أحمد محسن، وأحمد صفوت، ومحمد خليفة، ومحمد حجاج، وآخرين من المنتمين للجبهة السلفية، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف وإرهاب فى مظاهرات 28 نوفمبر الماضى.

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