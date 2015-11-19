أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أبرز الأسماء الصادر ضدهم قرار بتجديد حبسهم فى قضية "دعم الشرعية"

Google+ Print
ننشر أبرز الأسماء الصادر ضدهم قرار بتجديد حبسهم فى قضية "دعم الشرعية" ننشر أبرز الأسماء الصادر ضدهم قرار بتجديد حبسهم فى قضية "دعم الشرعية"
ينشر"اليوم السابع" أبرز الأسماء الصادر ضدهم قرار بتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، من الدائرة 28 جنايات جنوب القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرط بطرة، أمس الأربعاء، فى قضية "تحالف دعم الشرعية".

وتضمنت قائمة المتهمين كل من "الشيخ فوزى السعيد، حسام خلف، مجدى حسين، مجدى قرقر، دكتور نصر عبد السلام، مهندس محمد أبو سمرة، أحمد عبد العزيز، محمد الطاهر، أحمد الشرقاوى، عبد الحميد بسيونى"، فضلاَ عن 25 آخرين فى قضية الجبهة السلفية وأبرزهم "الشيخ محمود شعبان، دكتور أشرف عبد المنعم، دكتور هشام مشالي، مهندس خالد غريب، مهندس أحمد مولانا، مهندس محمد حسان" .
>وأسندت النيابة إلى محمود شعبان عددا من الاتهامات، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

وكانت الدائرة 28 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جددت، حبس 24 متهما من أعضاء الجبهة السلفية، بينهم محمود شعبان، الشهير بمقولة "هاتولى راجل"، وأحمد مولانا عضو المكتب السياسى للجبهة، أحمد محسن، وأحمد صفوت، ومحمد خليفة، ومحمد حجاج، وآخرين من المنتمين للجبهة السلفية، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف وإرهاب فى مظاهرات 28 نوفمبر الماضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365