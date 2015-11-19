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سارة طارق:"طليقة سعيد كانت بتضحك وتهزر وحاطة ميك آب فى العزاء"

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سارة طارق:"طليقة سعيد كانت بتضحك وتهزر وحاطة ميك آب فى العزاء" سارة طارق:"طليقة سعيد كانت بتضحك وتهزر وحاطة ميك آب فى العزاء"
هاجمت سارة طارق، أرملة الراحل سعيد طرابيك، طليقة زوجها، وقالت إنها أصرت على طردها من سرادق العزاء، بسبب الخصومة التى نشأت بينهما بعدما تسببت فى وفاته.

وأوضحت "سارة"، فى حوارها مع الإعلامى "وائل الإبراشى"، ببرنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم": "أنا كنت مصممة أطرد طليقته برا العزاء.. لأنه ميت غضبان عليها ومش هقبل إنها تيجى فى شماتة.. يعنى تيجى تضحك وتهزر وتحط ميك آب وتقول أنا رايحة عزاء.. دى رايحة بارتى".

وأشارت سارة إلى أن المرحوم سعيد طرابيك كان ليتصرف بنفس الطريقة قائلة: "لو كان فى نفس المكان وشاهدها ماكنش سكت" .

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