سمير غطاس لـ"أحمد موسى": الموساد والإخوان وحماس يخططون لاغتيالى

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جهات داخلية وخارجية تطارده وتسعى لاغتياله باعتباره هدفا رئيسيا لها، أبرزها جهاز الموساد الإسرائيلى، وحركة حماس، والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، بحد قوله.

وأضاف "غطاس"، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى": "لا أخاف لأن زملائى استشهدوا، وأنا عايش عمر زيادة".

وتابع: "جهاز الموساد الإسرائيلى يطاردنى، وحماس وأنصار بيت المقدس والإخوان وجماعات أخرى باعتبارى الخصم الأول، وآخر محاولة لاغتيالى كانت منذ أسبوع فى مدينة نصر"، مستطرداً: "لم تهتز فى جسدى شعرة ولن أغير مواقفى من الإخوان أو الإرهاب أو حماس والحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها واجب وطنى".

وأوضح "غطاس" أن الموساد يطارده لأنه كان مساعداً لـ"أبو جهاد"، الذى اغتالته إسرائيل عام 82 لأنها كانت تعلم أنه من ساهم فى الثورة الفسلطينية وصاحب الانتفاضة الأولى، ولديه معلومات عن جنود إسرائيليين مفقودين.