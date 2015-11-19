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برهامى فى فتوى له: الرعد قد يكون "صوت الملك" الذى لا نعرف كيفيته

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برهامى فى فتوى له: الرعد قد يكون "صوت الملك" الذى لا نعرف كيفيته برهامى فى فتوى له: الرعد قد يكون "صوت الملك" الذى لا نعرف كيفيته
قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن البرق ظاهرة طبيعية خلقها الله، ولا يثبت الحديث فى أن البرق هو "ضحك الملك" الذى يسوق السحاب؛ فلا مانع أن يكون تفريغ الشحنات الكهربية، لكنه لا مانع أن يكون الرعد هو "صوت الملك" الذى لا نعرف كيفيته.

وأضاف برهامى فى فتوى له عبر موقع "أنا السلفى" تعليقا على سؤال: "هل البرق والرعد مِن الظواهر الطبيعية؟"، قائلا: "فالبرق ظاهرة طبيعية خلقها الله، ولا يثبت الحديث فى أنه ضحك الملك الذى يسوق السحاب؛ فلا مانع أن يكون تفريغ الشحنات الكهربية".

وأوضح أنه: "لا مانع أن يكون الرعد "صوت الملك" الذى لا نعرف كيفيته، والذى يتم مِن خلال احتكاك السحاب والشحنات الكهربية فيه، مع أن الحديث الوارد فيه ضعيف رغم أن بعض العلماء حسَّنه لغيره، لكن جميع طرقه ضعيفة، فلو لم يمكن الجمع وثبت الأمر كحقيقة علمية وليس مجرد نظرية؛ فلا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع الواقع والحقيقة العلمية".


>- ياسر برهامى لـ رويترز: حزب النور يواجه اضطهادا أمنيا

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