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ربة منزل بالدقهلية تتخلص من حماتها.. وأسرة الزوج: مصابة بحالة نفسية

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ربة منزل بالدقهلية تتخلص من حماتها.. وأسرة الزوج: مصابة بحالة نفسية ربة منزل بالدقهلية تتخلص من حماتها.. وأسرة الزوج: مصابة بحالة نفسية
تخلصت ربة منزل بمركز أجا فى محافظة الدقهلية من حماتها بأن قامت بطعنها بسكين فى صدرها إثر مشادة كلامية بينهما.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السعيد عماره مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى العميد فايق الزكى مأمور مركز أجا بقيام "فاطمة م. ع" 31 سنة بالتعدى على والدة زوجها وتدعى "سيدة عبده عبد العزيز" 65 سنة، وطعنها طعنة نافذه بقلبها بسكين المطبخ أودت بحياتها إثر مشادة كلامية بين الطرفين.

وعلى الفور قام الرائد فكرى شعير رئيس مباحث أجا بالقبض على المتهمة عقب هروبها من المنزل وأمام رئيس المباحث قام نجل القتيلة "محمد أحمد إبراهيم" 28 سنة، ويعمل نقاشا باتهام زوجة شقيقه بقتل والدته وهربها من المنزل معللا ذلك بأنها غير طبيعية وتعانى من أمراض نفسية، وأنه قام بنقل والدته للمستشفى ولكنها كانت قد فارقت الحياة، مؤكدا على أن زوجة شقيقه غير طبيعية وتنتابها حالة هياج نفسى من آن لآخر، كما أكد شقيق (المجنى عليها) نفس الأقوال، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمة.

وتم تحرير محضر رقم 18114 جنايات مركز أجا، وباشرت النيابة التحقيق فى الحادث، حيث أمر المستشار أحمد صقر رئيس النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان القتيلة واستجواب المتهمة.

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