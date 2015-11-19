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"الكهرباء": فتح المظاريف المالية لمناقصة العدادات الذكية قريبا

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"الكهرباء": فتح المظاريف المالية لمناقصة العدادات الذكية قريبا "الكهرباء": فتح المظاريف المالية لمناقصة العدادات الذكية قريبا
أعلن الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم فتح المظاريف المالية للمناقصة العامة التى تم إطلاقها لتوريد عدادات ذكية لشركات توزيع الكهرباء، عقب تحليل العروض الفنية، لـ8 شركات الذين تم اختيارهم تمهيداً لاختيار أفضل 3 عروض مالية فيهم، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الـ8 شركات التى تم اختيارها قدموا 40 "كرتونة" سيتم تحليلهم فنياً لاخيار أفضل المواصفات، موضحاً أن هذه الشركات هى "شركة هواى وشركة z.t.e، وشركة دونج تانج، وشركة إريكسون، وجهاز الخدمة الوطنية، وشركة السويدى، وشركة فرنسية".

وأوضح "اليمانى"، أن خطة الوزارة تستهدف تحويل 30 مليون عداد تقليدى موجودة حاليا لدى المستهلكين إلى عداد ذكى، لافتا إلى أن هناك زيادة سنوية فى عدد المستهلكين تصل إلى مليون مستهلك ليبلغ إجمالى عدد المستهلكين بعد 10 سنوات 40 مليون مستهلك.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تركيب 4 ملايين عداد ذكى سنويًا حتى عام 2024، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطة تصل إلى 60 مليار جنيه، يتم تقسيمها على العشر سنوات.

وأشار اليمانى، إلى أن تكلفة تحويل العدادات الموجود لدى المستهلك، تبلغ قيمة العداد فى حدود 450 جنيها، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيط قيمة العداد للمستهلك على فاتورة الاستهلاك لمدة طويلة وبدون فوائد.

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