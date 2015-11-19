بالفيديو.. أرملة سعيد طرابيك: طلبت الطلاق 3 مرات والراحل رد "إنسى"

قالت سارة طارق، أرملة الراحل سعيد طرابيك، إنها خلال فترة زواجها مرت بمواجهات صعبة مع طليقة "طرابيك"، مشيرة إلى أنها طلبت الطلاق منه 3 مرات.

وأوضحت سارة طارق، فى حوارها مع الإعلامى "وائل الإبراشى"، ببرنامجه "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، أنها واجهت تهديدات كثيرة، الأمر الذى دفعها للتضحية وطلبها من زوجها الطلاق والعودة لزوجته الأولى، قائلة: "أنا طلبت الطلاق من سعيد 3 مرات بسبب المشاكل اللى واجهتنا من الجانب الآخر.. والتهديدات اللى كانت بتجيله على الموبيل.. صعب على وقلتله طلقنى وارجع لطليقتك.. وهو رد: "لو آخر يوم فى عمرى مش هطلقك وإنسى الموضوع دا".

وأكدت أنها لا تبحث عن أى أموال أو ميراث، وإنما تبحث عن حق الراحل مما ناله من تشهير من زوجته الأولى، وتابعت: "أنا مش بدور على فيلا ولا عربية ولا ورث.. أنا مش هسيب حق جوزى فى إيصال الأمانة المزور اللى اندفن بسببه".

وأشارت إلى أن الراحل سعيد طرابيك، فارق الحياة، وهو فى حالة نفسية سيئة بسبب القضايا التى رفعتها زوجته الأولى عليه، قائلة: "سعيد مشى من الدنيا زعلان ومقهور بسبب إن كل قضية كانت بترفعها عليه مراته الأولى كانت بتصورها وترفعها على النت وهى واخدة مليون و800 ألف جنيه.. وأنا مأخدتش فلوس".

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