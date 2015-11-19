الرى: الانتهاء من تطهير المصرف الخيرى بالكامل ونستعد لتشغيل محطة الطلمبات

أكد المهندس إبراهيم سلمان رئيس قطاع صرف غرب الدلتا، أن حالة الطوارئ مستمرة بين الإدارات والمعدات للتحرك نحو أى اختناقات، قد تتعرض لها المصارف الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الصرف المغطى.

وأضاف رئيس قطاع صرف غرب الدلتا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تطهير المصرف الخيرى بالكامل، ويتم حاليا الإعداد لتشغيل محطة الطلمبات التى كانت قد تعرضت للغرق خلال موسم الأمطار الذى تعرضت البلاد بنطاق محافظتى "البحيرة والإسكندرية"، كما قامت بتجريف مجرى طرد محطة القلعة، بطول نحو 6 كم حتى بحيرة مريوط، إلى جانب استكمال تعلية جسور مصرف العموم.

وأشار سلمان إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الثروة السمكية، لقيامها بتعلية جسور المزارع، داخل البحيرة بمعرفتهم، وتحت إشراف وزارة الرى، وذلك لتحديد مداخل ومخارج المياه للمزارع لمنع خروج المياه على الطريق الدولى، بالإضافة إلى قيام مصلحة الميكانيكا بعمل الصيانة اللازمة لعدد 3 وحدات طوارئ على مصرف الحارس 1.

وقرر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، صرف شهر مكافأة للمهندسين والفنيين، والعاملين بمنطقة غرب الدلتا من رى وصرف وميكانيكا، وذلك لجهودهم فى التعامل مع أزمة مياه السيول الأخيرة، والالتزام بالتعليمات وتنفيذها، والتواجد على مدار 24 ساعة من خلال فرق عمل بالمناوبة على جسور الترع والمصارف والمحطات، لمتابعة ومراقبة الأوضاع فى حال حدوث أى أزمات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كلف الحكومة ممثلة فى وزارة الرى، بالتأكد من تقدم سير العمل فى تأهيل وتدعيم جسور الترع والمصارف وصيانة محطات الرى والصرف والتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها كإجراء مسبق تجنبا لحدوث تدهور للأراضى الزراعية وغرق القرى، خلال الفترة القادمة.