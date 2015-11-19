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بالصور.. مرشح يستعين بـ"أسد" خلال مسيرة انتخابية بـ"شبين الكوم" بالمنوفية

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بالصور.. مرشح يستعين بـ"أسد" خلال مسيرة انتخابية بـ"شبين الكوم" بالمنوفية بالصور.. مرشح يستعين بـ"أسد" خلال مسيرة انتخابية بـ"شبين الكوم" بالمنوفية
شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قيام المرشح المستقل صابر أبو خشبة مرشح بدائرة بندر شبين الكوم بتنظيم مسيرة انتخابية مساء الأربعاء بمدينة شبين الكوم متجولا بأسد حقيقى داخل قفص حديدى للترويج لنفسه فى الانتخابات البرلمانية وسط تأمين مكثف من الشرطة، تحسبا لحدوث أى طارئ.

وأكد المرشح فى تصريح خاص أن الأسد هو الرمز الانتخابى للمرشح وأن الغرض من المسيرة بالأسد هو التغيير والاختلاف فى الدعاية، موضحا أن الأسد كان وسط حراسة أمنية من قوات الشرطة بمديرية أمن المنوفية.

وطالب "أبو خشبة" أهالى محافظة المنوفية بالخروج والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة يومى 22 و23 من الشهر الحالى، والتصويت داخل صناديق الاقتراع لمن يصلح من وجهة نظرهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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