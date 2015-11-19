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الجيش السورى ومجموعات من المعارضة يناقشون وقفا لإطلاق النار بالقرب من دمشق

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الجيش السورى ومجموعات من المعارضة يناقشون وقفا لإطلاق النار بالقرب من دمشق الجيش السورى ومجموعات من المعارضة يناقشون وقفا لإطلاق النار بالقرب من دمشق

>حاولت مجموعات من المعارضة السورية والجيش السورى مساء الاربعاء التوصل إلى هدنة لمدة 15 يوما فى منطقة الغوطة الشرقية بشرق دمشق، حسب ما اعلنت منظمة غير حكومية ومصدر امنى لوكالة فرانس برس.

وهى اول محادثات تجرى لتوقيع اتفاق لوقف اطلاق النار فى هذه المنطقة وهى على الارجح تجرى بحضور وسطاء روس او ايرانيين، حسب ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن انه فى حال توصل الطرفان إلى اتفاق فان "وقفا لاطلاق النار لمدة اسبوعين سوف يبدأ عند الساعة 6:00 من صباح الخميس فى الغوطة الشرقية".

ومن ناحيته، أكد مسئول أمنى سورى كبير ان "محادثات تجرى بين وبين مجموعات مسلحة فى الغوطة الشرقية لوضع حد للعمليات العسكرية".

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مصر 365

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