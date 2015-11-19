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بالصور.. اعتقال 5 سوريين فى هندوراس حاولوا الدخول إلى أمريكا بجوازات مزورة

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بالصور.. اعتقال 5 سوريين فى هندوراس حاولوا الدخول إلى أمريكا بجوازات مزورة بالصور.. اعتقال 5 سوريين فى هندوراس حاولوا الدخول إلى أمريكا بجوازات مزورة

>اعتقلت سلطات هندوراس خمسة سوريين بحوزتهم جوازات سفر مزورة عندما حاولوا الدخول إلى الولايات المتحدة، حسب ما اعلن المتحدث باسم الشرطة انيبال باكا الأربعاء.

وقال باكا ان "خمسة سوريين اعتقلوا وسيحالون إلى مكاتبنا لاجراء التحقيق. نعتقد انهم يحملون جوازات سفر مزورة وهى جوازات سرقت فى اليونان".

واعتقل هؤلاء الشبان السوريون الثلاثاء فى مطار تونكونتان فى العاصمة وقد "جاؤوا مباشرة من سوريا إلى هندوراس عبر عدة رحلات".

وأوضح انهم كانوا فى قاعدة الترانزيت فى سان بيدرو سولا، ثانى اكبر مدينة فى البلاد، فى محاولة بعد ذلك للدخول إلى الولايات المتحدة، ومن سان بيدرو سولا يتم تنظيم الرحلات إلى لوس انجليس وهيوستن وميامى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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