شوبارد تعرض ساعات L.U.C الفريدة في دبي

تشارك دار شوبارد Chopard بالتعاون مع شركة أحمد صديقي وأولاده في معرض Salon des Grandes Complications الذي تقام دورته الثانية في مركز دبي المالي العالمي لمدة أربعة أيام.

ويهدف هذا المعرض الجديد للساعات الذي تنظمه شركة MPP Middle East للعام الثاني على التوالي إلى توفير منصة عرض لقطاع الساعات الراقية، حيث يمكن لعشاق الساعات وهواة جمعها التوافد من شتى أنحاء المنطقة إلى هذا المعرض الفريد.

مجموعة L.U.C: التفوق في صناعة الساعات

عزمت شوبارد إلى تسليط الضوء على مجموعة L.U.C الراقية من خلال تخصيص ركن مميز لها في هذا المعرض، وقد عرضت فيه كل من ساعة LUC Regulator، وساعة LUC XPS Fairmined، وساعة LUC Quattro، وساعةLUC Perpetual ، إلى جانب تشكيلة فريدة من الساعات الاستثنائية الأخرى.

لطالما مثّل الشغف والابتكار سمتين مميزتين لفلسفة شوبارد، فتردد أصداؤهما في كل إبداع جديد ضمن مجموعة ساعات L.U.C. فسواء في تقنيتها أو هيكلها تجسد كل ساعة في هذه المجموعة ذروة الإبداع الجمالي والحرفية الفنية في مجال صناعة الساعات. ومن هذا المنطلق يشكّل كل جزء من ساعات L.U.C تحفة فنية بحد ذاته، تم تصميمه ليصوغ حرفية الماضي العريق في ساعات تلائم تميز الرجل العصري الراقي.

ساعات ميكانيكية حصرية تشغلها حركة سويسرية

تم تصميم كافة حركات مجموعة ساعات L.U.C ومن ثم تطويرها وإنتاجها في معمل شوبارد "Manufacture" الواقع في فلورييه. حيث تضم الأنواع العشرة المميزة من عيارات شوبارد ما يزيد عن 70 تشكيل مختلف من الميكانيكيات العالية الدقّة، وقد منحت جميعها شهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر COSC، باستثناء تلك التي لا تحتوي على عقرب للثواني، وتحمل العديد منها "دمغة جنيف" التي تعتبر علامة الجودة الفائقة بالإضافة إلى شهادة فلورييه للجودة. يبلغ حجم إنتاج شوبارد السنوي 5000 ساعة فقط من ساعات مجموعة L.U.C لتشكّل كل منها شهادة على عملية التصنيع التي لا مثيل لها في معمل شوبارد "Manufacture".

وتعرض شوبارد ساعاتها الاستثنائية على مدخل مركز دبي المالي العالمي بوابة الدخول رقم 5 وذلك كل يوم من 12:00 pm إلى 09:00 pm إلى نهار الخميس 19 نوفمبر 2015.