فستان البلايزر هو اختيار النجمات في 2015

كانت سنة 2015 حافلة بالموضة وإطلالات النجمات، شهدنا خلالها العديد من الاتجاهات الجذابة والإطلالات الأنيقة التي زينت السجادة الحمراء. وقد لاحظنا أنّ فساتين البلايزر كانت اختيار النجمات في العديد من الإطلالات .

اختارت بعض النجمات ألوانًا حياديةً وفساتين بتصميم بلايزر عادي بدون أي إضافات تذكر، كما شاهدنا في إطلالة شيريل فيرنانديز Cheryl Fernandez بالفستان الأبيض، وأليكسا تشانغ Alexa Chung بالفستان الأسود الأنيق، لا يمكن أن ننسى إطلالة هيلاري سوانك Hilary Swank بالفستان البيج الجميل الذي بدا مشرقاً على السجادة الحمراء .

من ناحية أخرى فضلت بعض النجمات اختيار فساتين بتصميم بلايزر مع قصات عصرية لتعطيهم إطلالةً جريئةً ومتجددةً، كما فعلت العارضة جوردان دان Jourdan Dunn بفستانها الأزرق ذو الكم الواحد وآشلي ماديكوي Ashley Madekwe التي اختارت فستانًا مميزًا من ديور Dior وجينفر لورانس Jennifer Lawrence التي ارتدت بلايزر بدون أكمام بلون أحمر مشرق فكانت من أجمل النجمات بهذا التصميم .

هذا النوع من الفساتين يتميز بالبساطة لذلك ننصحك بأن تولي لإكسسواراتك اهتمامًا خاصًا حتى تكون إطلالتك متكاملةً، الكعب العالي ذو الرباط سيكون خيارًا مثاليًّا لإطلالتك بهذا الفستان كما شاهدنا في إطلالة كيم كارداشيان Kim Kardashian وفي الشتاء يمكنك أن ترتديه مع بوت طويل لتتمتعي بلوك شتوي دافئ .

شاهدي معنا كيف ارتدت نجمات هوليوود فستان البلايزر وشاركينا برأيك .

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