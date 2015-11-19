أرملة سعيد طرابيك: زوجى مات "زعلان".. ولست "شرسة" حتى أعجل بوفاته

أعربت سارة طارق، أرملة الفنان سعيد طرابيك، عن استيائها من كم التعليقات "السخيفة" والتهكمات، التى طالت زوجها بعد وفاته، متعجبة: "شماتة وقلة أدب وتهريج.. ناس ماعندهمش رحمة لا سيبينه فى فرحه ولا فى موته".

وأكدت "سارة"، فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن سعيد كان يعانى من انسداد 3 شرايين وشريان آخر نصف مسدود، وأنه لم يكن يتناول منشطات كما يدعى البعض، موجهة رسالتها لمن يدعون أنه ركب 4 دعامات وبالونة فى 3 شهور، قائلة: "ليه هو إحنا كنا بنحارب.. أنا مش متوحشة أووى كدا.. دى حالة مرضية من 15 سنة، ثانيا المنشطات مابتعملش جلطة ولكن سيولة بالدم، وسعيد مات زعلان بسبب قضية التزوير التى رفعها ابنه ضده".

ودافعت أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، عن نفسها ضد ادعاءات البعض، بأن زواجها كان سببا فى وفاة "طرابيك"، قائلة: "زواج إيه اللى يعجل بعمره!.. ليه هو أنا شرسة أوى كدا أو شيطانية، بالعكس أنا كنت مقدرة سنة، وكنت أعى أنه كان متزوجا من قبل، وعملت على التأقلم مع فرق السن، وكنت متفهمة لتلك الأمور ومقتنعة بذلك".

خلافات حول ميراث النجوم.. سارة طارق تتمسك بحقها فى إرث سعيد طرابيك وأقاربه يؤكدون أن ابنه أحق.. ومواجهات ودعاوى قضائية فى عائلات سعيد صالح وفريد شوقى ومحمود المليجى.. وأرملة روبين ويليامز تنافس أبناءه

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