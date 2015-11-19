رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء سابقا: 20% نسب الإشغالات بشرم الشيخ

قال حسين فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء سابقا، إن نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ لا تتعدى 20%، مشيرا إلى نسب إشغالات المصريين تتجاوز 10%، واصفا الوضع الحالى لمدينة السلام بـ"الكارثى"، عقب صدور قرارات من الدول الأوروبية بتعليق رحلاتها لشرم الشيخ وإجلاء السياح من الفنادق، على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء والتى تم تفجيرها بقنبلة وفقا لتصريحات روسيا.

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السياحة لن تعود لشرم الشيخ إلا بعد إعلان الحكومة المصرية للإجراءات التى اتخذتها لتأمين المطارات، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى العلاقات العامة الدولية لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن قطاع السياحة فى مصر والحد من خسائر القطاع.

يذكر أن الكرملين أعلن أن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والمصرى عبد الفتاح السيسى اتفقا على إجراءات لتحسين أمن الطيران كخطوة نحو استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

كانت مؤسسة الرئاسة المصرية قد أعلنت فى بيان لها أن اتصالا جرى بين عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أى وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معاً من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التى باتت تستهدف كل دول العالم دون تفريق.