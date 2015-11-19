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يوسف زيدان لـ"90 دقيقة":إسرائيل قتلت حمساويين استهدفوا جنودنا الـ17بسيناء

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يوسف زيدان لـ"90 دقيقة":إسرائيل قتلت حمساويين استهدفوا جنودنا الـ17بسيناء يوسف زيدان لـ"90 دقيقة":إسرائيل قتلت حمساويين استهدفوا جنودنا الـ17بسيناء
قال الأديب والمفكر يوسف زيدان، إن إسرائيل هى من قتلت المنتمين لحركة حماس، الذين تورطوا فى قتل الجنود المصريين الـ17 فى سيناء، وسلمت جثثهم لمصر.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، "حتى أيام الإخوان لما راحوا المجرمين الحمساوية قتلولنا الجنود (17 عسكريا).. مين اللى قتل قاتلى جنودنا.. الإسرائليون ضربوهم بطيارة وسلموا الجثث لمصر.. ولما احتدمت الأحوال فى سيناء وأصروا يعملوا ولاية سيناء مين اللى سمح لمصر بدخول قوات عسكرية.. مش فيه اتفاقية سلام دا مش معنى أن الإسرائيليين حبايبنا هما بس عدو عاقل".

واستطرد "زيدان": "إسرائيل عدو عاقل بيفكر وحماس شقيق جاهل"، موضحا: "إحنا عايشين فى ثقافة 70% منها كذب ومستمتعين بيه وعند التحدث عن الحقيقة نصدم بها".

وفى سياق آخر، طالب زيدان الناصريين بضرورة "العلاج"، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيساً وليسا فيلسوفا أو صاحب مذهب، متسائلا: "يعنى أيه ناصرى؟".


>- بالفيديو.. يوسف زيدان: اليهودية والمسيحية والإسلام ديانة واحدة

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مصر 365

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