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"الزند" يبحث اليوم مع وزراء العدل العرب تسليم الهاربين من أحكام قضائية

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"الزند" يبحث اليوم مع وزراء العدل العرب تسليم الهاربين من أحكام قضائية "الزند" يبحث اليوم مع وزراء العدل العرب تسليم الهاربين من أحكام قضائية
يلقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، كلمة فى أعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، والمقرر انعقادها اليوم الخميس، لمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت مصادر قضائية إن "الزند" سيناقش خلال مجلس وزراء العدل العرب طرق مكافحة الإرهاب على المستويين العربى والدولى ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربى والدولى لاسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وآلية التعاون القضائى العربى فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الزند سيفتح ملف سبل تسليم الهاربين خارج البلاد والمحكوم عليهم غيابيا خاصة مع حضور دولة قطر، فضلا عن مناقشة التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد القضاء العربى لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة، وتكريس دعائم الديمقراطية، وتوطيد حقوق الإنسان.

وأضافت، أنه من المقرر أن يناقش الوزراء فى اجتماعهم، مشروع القانون العربى لحماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربى الاسترشادى للاستثمار، ومناقشة مشروع بروتوكول مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، واتفاقية تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع استنساخ البشر، ومناقشة حماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوحيد التشريعات العربية حيال مشروع قانون بحرى استرشادى، إضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة.


>- الزند يصدر قرارا باستكمال إشراف "غرفة العدل" على المرحلة الثانية للانتخابات
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