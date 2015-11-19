"المترو": تشغيل القطار السابع والثامن المكيفين بالخط الأول قبل نهاية الشهر

أكد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو، أنه يجرى إنهاء التجارب واختبارات التشغيل على القطارين السابع والثامن المكيفين فى ورش طرة البلد بالخط الأول، كما سيتم تشغيل القطارين للجمهور ضمن جدول التشغيل الطبيعى بالخط الأول قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القطار العاشر وصل ورش طرة البلد وبدأت التجارب والاختبارات عليه بجانب القطار التاسع الذى يجرى اختباره قبل تشغيلهما بالخدمة بالخط الأول.

وقال العضو المنتدب لشركة المترو، إنه تم تشغيل 6 قطارات مكيفة بالخط الأول خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن هذه القطارات ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية لتوريد 20 قطارا للخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

- المترو يعلن وصول القطار المكيف العاشر للخط الأول وبدء اختبارات تشغيله