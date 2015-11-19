مميش: 10 سفن عملاقة عبرت قناة السويس من الاتجاهين خلال الخمسة أيام الماضية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن 10 سفن عملاقة عبرت القناة من الاتجاهين خلال الخمسة أيام الماضية بداية من السبت حتى أمس الأربعاء، بحمولة قدرها مليون و863 ألف طن وشهدت القناة القديمة عبور خمس سفن بحمولة قدرها 902 ألف طن، والقناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال شهدت عبور خمسة سفن بحمولة قدرها 934 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت كانت أكبر حمولة عبرت القناة القديمة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا،

>وكانت أكبر حمولة عبرت القناة الجديدة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM JULES VERNE بحمولة قدرها 179 ألف طن، وأن يوم الأحد كانت أكبر حمولة عبرت القناة القديمة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC NEW YOURK بحمولة قدرها 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وأن أكبر حمولة فى القناة الجديدة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية META MAERSK بحمولة قدرها 263 الف طن.

وأشارت التقارير إلى أن أكبر حمولة عبرت القناة القديمة يوم الاثنين كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EOITH MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سيرلانكا، وأن أكبر حمولة فى القناة الجديدة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELEONORA MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن.

وأوضحت أن الثلاثاء كانت أكبر حمولة عبرت القناة القديمة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC VANDY بحمولة قدرها 149 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان، وأن أكبر حمولة فعبرت القناة الجديدة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية ABL VANDA بحمولة قدرها 149 ألف طن.

وأضافت التقارير أن أمس الأربعاء كانت أكبر حمولة عبرت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية mary maersk بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وأن أكبر حمولة عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج cscl globe بحمولة قدرها 193 ألف طن.