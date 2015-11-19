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"لا للأحزاب الدينية" تعلن اليوم وثيقة وطنية لمواجهة استغلال الدين بالانتخابات

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"لا للأحزاب الدينية" تعلن اليوم وثيقة وطنية لمواجهة استغلال الدين بالانتخابات "لا للأحزاب الدينية" تعلن اليوم وثيقة وطنية لمواجهة استغلال الدين بالانتخابات
تعقد حملة "لا للأحزاب الدينية" مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس، لتدشين وثيقة وطنية لمنع المتاجرة باسم الدين واستخدام المال السياسى خلال الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى الإعلان عن الدفعة الأخيرة من المرشحين التابعين لتيار الإسلام السياسى لتحذير المواطنين من انتخابهم.

وتعلن الحملة، خلال المؤتمر الصحفى، تدشين فاعلية "صوتك لمين"، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والفنانين لإعلان دعمهم للحملة فى مسارها الوطنى وفضح المتاجرين بالدِّين.


>- "لا للأحزاب الدينية" تعلن عن أسماء مرشحى التيار الإسلامى فى مؤتمر صحفى.. الخميس

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