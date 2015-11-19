في_الكلاسيكو – 4 نجوم من الأهلي يحضرون المباراة

يسافر رباعي النادي الأهلي أحمد فتحي وعبد الله السعيد وعماد متعب وحسام غالي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل حضور لقاء الكلاسيكو.

ويقام لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقرر رباعي الأهلي أن يسافروا إلى مدريد من أجل حضور الكلاسيكو من ملعب اللقاء.

في الوقت ذاته سوف يحضر المباراة من الملعب طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي، بالإضافة للمدرب المساعد السابق علي ماهر.

هذا بالإضافة لوائل رياض "شيتوس" المدرب العام للإنتاج الحربي.