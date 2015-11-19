أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو – 4 نجوم من الأهلي يحضرون المباراة

Google+ Print
#في_الكلاسيكو – 4 نجوم من الأهلي يحضرون المباراة #في_الكلاسيكو – 4 نجوم من الأهلي يحضرون المباراة

يسافر رباعي النادي الأهلي أحمد فتحي وعبد الله السعيد وعماد متعب وحسام غالي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل حضور لقاء الكلاسيكو.

ويقام لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقرر رباعي الأهلي أن يسافروا إلى مدريد من أجل حضور الكلاسيكو من ملعب اللقاء.

في الوقت ذاته سوف يحضر المباراة من الملعب طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي، بالإضافة للمدرب المساعد السابق علي ماهر.

هذا بالإضافة لوائل رياض "شيتوس" المدرب العام للإنتاج الحربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع