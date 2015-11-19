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الاتحاد لـ في الجول: طارق مصطفى أراد الاعتذار عن عدم تدريب الفريق بسبب رسائل تهديد.. ولكن

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الاتحاد لـ في الجول: طارق مصطفى أراد الاعتذار عن عدم تدريب الفريق بسبب رسائل تهديد.. ولكن الاتحاد لـ في الجول: طارق مصطفى أراد الاعتذار عن عدم تدريب الفريق بسبب رسائل تهديد.. ولكن

قال جاسر منير مدير عام نادي الاتحاد السكندري إن طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق أراد الاعتذار عن عدم تدريب زعيم الثغر بسبب رسائل تهديد وصلته في الساعات الأخيرة.

وأقيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري كاملا بقيادة ملادينوف ويبحث الاتحاد عن مدرب أجنبي لخلافته بعد تعيين طارق مصطفى كمدرب عام ومدير كرة عقب الهزيمة من الإسماعيلي 5-0.

وأضاف جاسر لـ FilGoal.com يوم الأربعاء "اتصل طارق مصطفى بإدارة الاتحاد وأراد الاعتذار عن عدم تولي تدريب الفريق بسبب رسائل تهديد وشتائم وصلته، ,ولكننا نجري محاولات لإثنائه عن القرار".

وتابع "طارق مصطفى سيقود الفريق يوم الخميس في التدريبات وسيتولى مسؤولية مباراة حرس الحدود في الدوري المصري حال تراجعه عن قراره".

واقترب الاتحاد من التعاقد مع البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني السابق للصفاقسي التونسي.

ويلعب الاتحاد مع الحدود يوم 26 في الجولة السادسة من الدوري المصري على ملعب المكس.

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