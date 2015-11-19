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ملادينوف لـ في الجول: البعض حاول عرقلتي في الاتحاد.. وسأصمت حتى لا أهز الاستقرار

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ملادينوف لـ في الجول: البعض حاول عرقلتي في الاتحاد.. وسأصمت حتى لا أهز الاستقرار ملادينوف لـ في الجول: البعض حاول عرقلتي في الاتحاد.. وسأصمت حتى لا أهز الاستقرار

قال ستويهو ملادينوف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري بعد فسخ تعاقده مع زعيم الثغر إنه يفضل عدم الحديث بسبب رغبته في الحفاظ على استقرار الفريق.

واتفق الاتحاد مع ملادينوف على فسخ التعاقد وتعقد جلسة مساء الأربعاء لإنهاء ارتباط الطرفين.

وأضاف ملادينوف لـ FilGoal.com يوم الأربعاء: "بعض الأمور لا أحب أن أتحدث فيها لأنني لو تكلمت سأهدم استقرار النادي ولا أريد أن أهز استقرار مكان عملت فيه ولو لفترة قصيرة".

وتابع "رأيت أمور غير سليمة والبعض حاول عرقلتي ولم يساعدني وهذا لاحظته منذ وصولي. ورغم أن الإدارة أرادت بقائي لكن لا يمكن أن أستمر وأنا أعلم أنهم يفاوضون مدرب غيري".

واقترب الاتحاد من التعاقد مع باولو دوارتي المدير الفني السابق للصفاقسي التونسي.

وأشار "وصلني عروضا من بينها أندية مصرية لكن سأسافر لبلغاريا لحل بعض المشاكل الخاصة وأرى بعد ذلك ما يمكن أن يحدث".

وأتم "أتمنى التوفيق للاتحاد.. وأعذروني على عدم الحديث باستفاضة لأنه ليس من عادتي أن أهد مكان عملت فيه".

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