علشان تقوم بالسلامة.. 4 نصائح وأسئلة لازم تسألها قبل العملية الجراحية

الكثيرون لا يرغبون فى الذهاب إلى المستشفى، ولكن لا يمكن تجنب ذلك إذا كنت مصابا بمرض خطير يتطلب منك الرعاية الصحية بالمستشفى أو إجراء تدخل جراحى، وإذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية فيجب معرفة بعض التعليمات للحفاظ على صحتك.

وفى تقرير نشر بصحيفة "ديلى ميل البريطانية" فإن عدد الأشخاص الذين يموتون نتيجة الأخطاء الطبية واكتساب العدوى من المستشفى ما يقرب إلى 10.000 مريض سنويا ببريطانيا، موضحا بعض النصائح والتعليمات التى يجب اتباعها لإنقاذ حياتك قبل إجراء عملية جراحية.

ووفقا للتقرير فقبل أن تقوم بإجراء عملية جراحية، يجب أن تتأكد من 4 أمور وهى:

>1- إذا كنت بحاجة لإجراء عملية جراحية أم لا، لأنه من الضرورى أن تتأكد إذا كان إجراء هذه العملية سوف يصحح مشكلتك أم لا، ويجب أخذ وقت لإجراء الفحوصات ثم بعد ذلك يتم تحديد موعد إجراء الجراحة.

>2- من الضرورى أن تتعرف من الطبيب على المخاطر التى تتعرض لها نتيجة إجرائك للجراحة.

>3- عند الذهاب للطبيب يجب اصطحاب أحد الأصدقاء أو أقاربك، لأنه من الممكن نسيان بعض المعلومات التى يخبرك بها الطبيب، نتيجة للخوف والتوتر الذى ينتابك.

4- ضرورة التأكد من أن جميع المشاركين فى الجراحة يغسلون أيديهم، كالأطباء والممرضين، لأن غسل اليدين الدفاع الوحيد الأكثر فعالية ضد العدوى.