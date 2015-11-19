المخلافي ل«الرياض»: «جنيف2» الفرصة الأخيرة

الرياض- أسمهان الغامدي

فند رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى محادثات "جنيف 2" عبدالملك المخلافي الأكاذيب التي تطلقها جماعة الحوثي وصالح بوصولهم إلى مقر التشاور في جنيف واستعدادهم للبدء في المشاورات السياسية لتطبيق القرار الأممي 2216. وقال المخلافي ل"الرياض": ان الوفد الحوثي لم يصل إلى مسقط بعد للقاء مبعوث الأمم المتحدة، وحتى هذه اللحظة لم يعين الوفد الذي سيذهب للتشاور فكيف يصل إلى جنيف؟ ولوح عبدالملك المخلافي إلى أنه في حال فشل مؤتمر "جنيف 2" الفرصة الأخيرة للانقلابيين، فان الحكومة الشرعية لن تقبل بالتشاور مجددا معهم ويجب على المجتمع الدولي ألا يقبل استمرار تلاعب الحوثي وصالح. وأعرب عن اعتقاده بعدم جدية المخلوع والحوثي في هذه الجولة من التشاورات وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم ابدائهم حسن النوايا واستباقهم للمؤتمر بعدد من المجازر الدموية والتحركات التدميرية، فالحوثيون جماعة متمردة وانقلابية ولكن نحن ملزمون بأن نكون حريصين على الشعب اليمني وأن نقبل دعوة للسلام وفق هذا القرار ونستجيب لها.