بالصور.. ضبط شبكة لتمرير مكالمات الإنترنت بطريقة غير شرعية بالبحيرة

تمكن، قبل قليل، ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط شخص أقام شبكة لتمرير مكالمات الإنترنت بطريقة غير شرعية بكفر الدوار بالبحيرة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات تتضمن قيام شخصى ويدعى "أ. م. ب"، (تم ضبطه)، 30 سنة، ومقيم– دائرة قسم شرطة كفر الدوار- بتركيب خطوط تليفونات أرضية فئة (منزلى) داخل محل محل سكنه لخدمات النت الكائن بذات العنوان – ومتخذ محل "اللتاس جروب" لخدمات الكمبيوتر أرقامها كالآتى 2241108/045 – 2221996/045–0452221993 -0452222182 -0452222180 -0452224564، وجميع تلك الخطوط مشتركة بخدمات الإنترنت بسرعة 2 ميجا بت/ ثانية ويتم استخدمها فى إقامة منظومة اتصالات غير شرعية والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 0، وكذا مخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات بالتعاقد على تليفونات منزلية واستغلالها فى نشاط تجارى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل إقامة المذكور فى حملة تفتيشية مكبرة من ضباط إدارة شرطة الاتصالات تنسيقا وقطاع مصلحة الأمن العام ولجنة فنية من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات لضبط المذكور سالف الذكر وضبط كل الأجهزة المعدة لذلك النظام، وتبين وجود نظام كامل التجهيز والتشغيل لتوزيع شبكة الإنترنت، كما تم ضبط "10 جهاز سويتش مختلف الأنواع، مجموعة من الأسلاك والشواحن الكهربائية الخاصين بالأجهزة، "أكسس توبنت" جهاز تقوية إشارة مزود بهوائى خارجى بطول متر تقريبا ، 10 راوتر مختلف الأنواع، جهاز تقوية إشارة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز سرفير لتشغيل النظم"، وجار تقدير قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات بمعرفة اللجنة الفنية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 ح فرع مباحث تليفونات الإسكندرية فى 18/11/ 2015م، وجار إرسال المتهم والأحراز والمضبوطات لقسم شرطة كفر الدوار لقيده وللعرض على النيابة.



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