ننشر نتائج انتخابات رؤساء ونواب اتحاد طلاب كليات جامعة المنيا

أسفرت نتائج انتخابات رؤساء ونواب رؤساء اتحاد طلاب كليات جامعة المنيا، والتى شارك بالتصويت فيها الأمناء والأمناء المساعدين للجان بالكليات، عن فوز الطالب حسام إبراهيم حسن رئيسا لاتحاد طلاب كلية الهندسة.

كما فاز حمد محمد خليفة نائبا له بالتزكية، والطالب محمد مختار صاوى بالتزكية رئيسا لاتحاد طلاب كلية الزراعة، والطالب محمد محمود محمد عمران نائبا لرئيس الاتحاد بالانتخاب، كما فاز مصطفى محمد محمد رئيسا لاتحاد طلاب كلية الآداب بالتزكية ووفاء عفت فتحى فواز نائبا لرئيس اتحاد الآداب بالانتخاب، كما فاز أحمد حسن بهاء محمد برئاسة الاتحاد لكلية العلوم بالتزكية، ونائبه أحمد حسن محمد رضوان بالتزكية.

وفاز عبد الله شعبان فؤاد سيد رئيسا لاتحاد طلاب كلية التربية بالتزكية، ونائبه حسام محمد طه بيومى بالتزكية، أما الطالب مهند العرينى محمد رئيسا لاتحاد كلية التربية الرياضية بالتزكية ونائبه مهند أحمد أحمد بالتزكية أيضا.

وأيضا فاز الطالب أحمد عبد العزيز عبد الغفار رئيسا لاتحاد طلاب كلية دار العلوم بالتزكية، ونائبته شيماء محمد على بالتزكية، وأحمد أيمن محمد رئيسا لاتحاد طلاب الفنون الجميلة بالانتخاب ونائبه شادى أحمد صلاح سيد بالانتخاب وعبد الرحمن حمدى شحاتة عبد اللطيف رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب بالتزكية ونائبه كريم محمد على فرج بالتزكية ومحمد أحمد راضى رئيسا لاتحاد طلاب السياحة والفنادق بالتزكية ونائبه محمد أحمد محمد شاهين بالتزكية، والطالب حسام على عبد الحميد رئيسا لاتحاد طلاب كلية التربية النوعية بالتزكية ونائبه عبد الرحمن شعبان أحمد بالانتخاب.

وفى كلية الألسن فاز برئاسة الاتحاد الطالب مؤمن محمد عبد المقصود محمد بالتزكية ونائبه محمد عصمت حلمى محمد بالانتخاب، كما فاز برئاسة اتحاد طلاب التمريض الطالب عبد الرحمن محمد عبد العظيم بالتزكية ونائبه محمد خالد مرسى بالانتخاب وفاز الطالب أحمد معتز طلعت برئاسة اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بالانتخاب.

كما فاز نائبه الطالب أحمد نشأت جودة عزب بالتزكية وفى كلية الصيدلة فاز الطالب محمد راضى معوض برئاسة الاتحاد بالتزكية ونائبه الطالب عبد الرحمن على شحاتة بالانتخاب، وفى كلية الحاسبات والمعلومات، كما فاز الطالب عبد الرحمن عنتر محمد برئاسة الاتحاد بالتزكية ونائبه محمد وحيد شحاتة أحمد بالتزكية أيضا، وأخيرا فى كلية رياض الأطفال، وفازت الطالبة مديحة سيد إسماعيل أحمد برئاسة الاتحاد بالانتخاب، وفازت الطالبة سارة أشرف أنور نائبة لرئيسة الاتحاد بالانتخاب.

ووجه الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، التهنئة للطلاب الفائزين برئاسة الاتحادات الطلابية ونوابهم بالكليات، مضيفا أن العملية الانتخابية تنافسية شريفة والجامعة تنتظر إسهاماتهم ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية الجديدة وقيامهم بواجبهم تجاه كلياتهم وجامعتهم.

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