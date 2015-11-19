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اليوم.. عمار على حسن وكريمة الحفناوى يدعمان أحمد دراج فى مؤتمر بالغربية

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اليوم.. عمار على حسن وكريمة الحفناوى يدعمان أحمد دراج فى مؤتمر بالغربية اليوم.. عمار على حسن وكريمة الحفناوى يدعمان أحمد دراج فى مؤتمر بالغربية
يشارك اليوم الخميس الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى، وعبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة كريمة الحنفاوى القيادية بحركة كفاية، وأحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسسى حركة كفاية، والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، والشيخ نبيل نعيم المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية وسامية الشيخ والدة الشهيد محمد الجندى فى مؤتمر انتخابى لدعم الدكتور أحمد دراج السياسى المعروف والمرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر مساء اليوم الخميس بقرية محلة زياد مركز سمنود مسقط رأس المرشح أحمد دراج وتم توجيه الدعوة للمواطنين لحضور المؤتمر.

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