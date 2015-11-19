أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الفريح سفيراً لخادم الحرمين لدى غينيا

Google+ Print
الفريح سفيراً لخادم الحرمين لدى غينيا الفريح سفيراً لخادم الحرمين لدى غينيا

    نظم معهد الدراسات الدبلوماسية أمس حلقة نقاش ضمن برنامج عون لتهيئة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وخصصها لسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية غينيا السفير سليمان الفريح.

وافتتح الحلقة نيابة عن مدير عام المعهد د. صالح الراجحي المشرف على إدارة البرامج التطويرية بكلمة رحب فيها بالسفير الفريح وهنأه على الثقة السامية الكريمة بتعيينه سفيراً لدى جمهوية غينيا، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، قدم بعدها تعريفاً بالسيرة الذاتية للسفير الفريح والأعمال التي تولاها قبل منصبه الجديد.

وجرى خلال الحلقة استعراض العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين المملكة وجمهورية غينيا، إضافة إلى التبادل التجاري والثقافي ودور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الثنائية، مروراً بالوضع الاقتصادي.

وفي ختام حلقة النقاش أعرب السفير الفريح عن اعتزازه بالثقة الملكية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في جمهورية غينيا، مقدماً شكره لمعهد الدراسات الدبلوماسية والقائمين على البرنامج والمشاركين فيه من كافة الجهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية