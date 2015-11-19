الفريح سفيراً لخادم الحرمين لدى غينيا

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية أمس حلقة نقاش ضمن برنامج عون لتهيئة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وخصصها لسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية غينيا السفير سليمان الفريح.

وافتتح الحلقة نيابة عن مدير عام المعهد د. صالح الراجحي المشرف على إدارة البرامج التطويرية بكلمة رحب فيها بالسفير الفريح وهنأه على الثقة السامية الكريمة بتعيينه سفيراً لدى جمهوية غينيا، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، قدم بعدها تعريفاً بالسيرة الذاتية للسفير الفريح والأعمال التي تولاها قبل منصبه الجديد.

وجرى خلال الحلقة استعراض العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين المملكة وجمهورية غينيا، إضافة إلى التبادل التجاري والثقافي ودور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الثنائية، مروراً بالوضع الاقتصادي.

وفي ختام حلقة النقاش أعرب السفير الفريح عن اعتزازه بالثقة الملكية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في جمهورية غينيا، مقدماً شكره لمعهد الدراسات الدبلوماسية والقائمين على البرنامج والمشاركين فيه من كافة الجهات.