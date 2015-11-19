بلدية الخبر تغلق وتنذر مقاهي الشيشة وترفع درجة الالتزام بالضوابط الصحية

الخبر - إبراهيم الشيبان

أطلقت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر حملة رقابية على المقاهي الشعبية التي تقدم الشيشة تم خلالها الوقوف على مدى التزام المقاهي بالشروط والإجراءات المنظمة للعمل، حيث تم حصر جميع المقاهي في الخبر وزيارتها وتقديم الإرشادات والتوجيهات، وتوضيح الاشتراطات المطلوب تنفيذها، كما تم التأكد من سريان الرخص التجارية للمقاهي ومدى صلاحيتها، والتركيز على النظافة العامة والتهوية ومناطق إعداد الشيشة ومدى كفاءة وتأهيل العاملين بها، بالإضافة إلى التأكد من التزام أفراد المنشآت بالبطاقات الصحية الخاصة بالعاملين في هذا المجال. وشملت الحملة جميع المقاهي، بهدف تصحيح أوضاع تلك المقاهي وإعادة تأهيلها، إذ قامت بلدية الخبر بتوجيه إنذارات لبعض المقاهي فيما يخص الشروط الصحية، كما ألزمت أصحابها في حال تقديم الشيشة بضرورة اتباع الاشتراطات الخاصة بذلك، وأمهلت بلدية الخبر تلك المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها، فيما تم اعداد محاضر إغلاق لبعضها. وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج الرقابية التي تقوم بها بلدية محافظة الخبر من خلال مختلف إداراتها وذلك لتعزيز الرقابة الصحية على كافة المنشآت والمرافق العامة.