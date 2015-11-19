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طيران الأمن يؤكد جاهزيته في موسم الأمطار

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طيران الأمن يؤكد جاهزيته في موسم الأمطار طيران الأمن يؤكد جاهزيته في موسم الأمطار

    أكد اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي قائد عام طيران الأمن أن طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في حالة جاهزية كاملة لمباشرة أي طارئ خلال الأمطار في كل مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن الطلعات الجوية مستمرة لمراقبة ورصد مجريات الأحداث وخاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية خلال هذه الأيام حسب الإشعارات والتنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال اللواء الحربي إن طيران الأمن يقوم في مثل هذه الأجواء بتمرير إحداثيات المواقع التي يوجد عليها ملاحظات ويتم رصدها جواً لمختلف الجهات المعنية من أجل الاستفادة منها والمساهمة بشكل عاجل في رفع الأضرار المحتملة، مضيفاً أن حالة الجاهزية مستمرة وعلى مدار الساعة للإقلاع الفوري لمباشرة أي مهمة ومنها عمليات الإنقاذ والإجلاء للمحتجزين ونقل المواد الإغاثية والحالات الإسعافية العاجلة.

وأشار إلى وجود خطط معدة مسبقاً لمثل هذه الظروف تتضمن تغطية كافة مناطق المملكة ومن بينها "خطة الإسناد بين قواعد طيران الأمن" التي يتم فيها الاعتماد على الطائرات المتواجدة في كافة قواعد طيران الأمن وتحريكها في حال تطور الوضع إلى أي منطقة وفق المعطيات الميدانية وقت هطول الأمطار أو جريان السيول.

وأردف قائد عام طيران الأمن أن التنسيق قائم وعلى أعلى المستويات مع كافة الأجهزة ذات العلاقة، مشدداً على الدور الكبير للمواطنين والمقيمين ومستوى وعيهم والمأمول منهم في مثل هذه الظروف وتعاونهم مع الجهات المختصة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وقت هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه السيول التي قد تشكل خطراً على حياتهم، مع أخذ الحذر عند النزول للتنزه في البراري، والبعد عن الأودية والشعاب التي تعرض حياة الإنسان وعائلته للخطر.

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