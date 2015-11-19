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فوز 4 طلاب فى الانتخابات الطلابية بـ"زراعة أسوان"

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فوز 4 طلاب فى الانتخابات الطلابية بـ"زراعة أسوان" فوز 4 طلاب فى الانتخابات الطلابية بـ"زراعة أسوان"
أسفرت نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، عن فوز الطالب محمد مصطفى أمين بالفرقة الرابعة برئاسة الاتحاد، والطالب عماد الدين عبد العظيم أحمد بالفرقة الرابعة نائبا للرئيس، والطالب محمود سعد عبد الراضى بالفرقة الأولى أمين اللجنة الرياضية، الطالب محمد جلال بحر أحمد بالفرقة الأولى الأمين المساعد للجنة الرياضية.

وسيتم استكمال باقى اللجان بالتعيين من قبل عميد الكلية الدكتور أحمد غلاب محمد.
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