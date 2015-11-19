روتارى الإسكندرية النزهة يستضيف بطلة الإسكواش رنيم الوليلى

استضاف نادى روتارى الإسكندرية النزهة برئاسة عماد عوض الله اللاعبة المصرية رنيم الوليلى المصنفة رقم واحد على مستوى العالم فى لعبة الإسكواش فى أمسية رياضية ضمت العديد من أعضاء نادى روتارى النزهة وأندية الروتاراكت والانتراكت.

وقال عماد عوض الله رئيس النادى، إن اللاعبة رنيم هى مثل أعلى يحتذى به ورفعت اسم مصر فى كل المحافل الدولية الرياضية وحققت حلمها الخاص.

ومن جانبها، قالت آمال عزام رئيس لجنة الإداريات بالنادى، إن فكرة استضافة رنيم جاءت لتشجيع الشباب المصرى على المثابرة والعمل وتحقيق الحلم مهما كان بعيدا، ولذلك كان حرصنا على وجود أكبر عدد من شباب الروتاراكت والانتركت فى اللقاء.

ومن ناحيتها قالت رنيم الوليلى إنها تمارس رياضة الإسكواش منذ عمر السادسة وأن حياتها كانت عبارة عن تدريبات ودراسة فقط، مضيفة أن الإنجاز الذى تحقق بالوصول إلى صدارة التصنيف العالمى يستحق الكثير.