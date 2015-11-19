إنشاء محطتى تحلية مياه لخدمة أهالى مدينة "نخل" فى وسط سيناء

أعلن نصر الله محمد نصر الله، رئيس مركز ومدينة نخل، انتهاء العمل فى إنشاء محطتين تحلية للمياه فى مدينة "نخل" بوسط سيناء، بطاقة فعلية 160م3 لكل محطة.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتم التغذية لهذه المحطات من بئر عميقة بقدرة 50/60م3 فى الساعة وبئر عميق آخر بقدرة 30/40م3 فى الساعة تضخ فى خزان مياه سعة 2000م3 مياه محلاه وخزان 250م3 مياه مالحة.

وأوضح أن هذه المياه تغذى المدينة والقرى والتجمعات النائية، وتنقل بواسطة فناطيس مياه، مضيفا أنه تم التوسع فى حفر آبار مياه عميقة فى قرى أبو روثة، المطيلع، أبوجلبانة، البيضا، خضاخض، سلالم، الجرافى، الريد، أبو جريدة، السلام، النقب، بئر جريد، وادى الحاج.