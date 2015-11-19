رئيس جامعة القناة: التمريض أهم مكونات المنظومة الصحية

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن الدولة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالمنظومة الصحية، والذى يعد التمريض أهم مكون لها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الخامس لكلية التمريض الذى نظم تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة فى الرعاية الصحية المتقدمة"، وأقيم تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية رئيس المؤتمر والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ومقرر المؤتمر.

وحضر المؤتمر أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وبعض الكليات وفى بداية المؤتمر وقف الحضور دقيقة حداد على روح الطالبة أسماء محمد حلمى طالبة الامتياز بالكلية، والتى وافتها المنية فى حادث أليم كما أكد رئيس الجامعة على دور كلية التمريض بالجامعة على تخريج ممرضين على مستوى عال نسعى لأن يكون الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط مصر.

وأضاف أن المرحلة القادمة ليست سهلة وعلى الجميع التكاتف للحفاظ على المستوى القوى والمهام لدور الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام بعد الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والرابع عشر إفريقيا فى البحث العلمى وفقا لإحصائيات مجلة تايمز هاير ايديوكيش.

وأشار رئيس الجامعة على ضرورة مشاركة الشباب دائما فى مثل هذه المؤتمرات حتى يكتسبوا ثقة المؤتمرات والمشاركة دوليا فيما بعد، وشدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة أن تكون توصيات الأبحاث ذات أهمية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع وليس مجرد توصيات كتابية فقط.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مشاركة طلاب البكالوريوس هو الميزة المهمة والرئيسية لهذا المؤتمر، وأن مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس أيضا من مختلف الجامعات المرحب بهم داخل الجامعة يزيد من أهمية المؤتمر متمنية نجاح المؤتمر وإفادة الأبحاث المقدمة لمجال التمريض.

وأعربت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر عن سعادتها للترحيب بجميع الحضور الكرام، وقالت إننا فى هذا المؤتمر نلقى الضوء على مهنة من أقدم وأسمى المهن التى نشأت مع الحس الغريزى الطبيعى لرعاية الأسرة، وكيف يمكننا العمل على تطوير تلك المهنة من خلال الأبحاث والدورات وإتاحة الإمكانيات الفنية والتقنية وأيضا إعداد الكودار القيادية لرعاية أهداف هذا القطاع المهم فى منظومة الرعاية الطبية الشاملة، والذى عانى من قلة الاهتمام به فى العقود السابقة.

وأضافت عميد الكلية أن تجمع اليوم يتيح الفرصة لنقل الخبرات واستفادة الأجيال الناشئة الواعدة منها، وأتمت الدكتورة وفاء عبد العظيم كلمتها بتمنيها أن يصل المؤتمر لتحقيق أهدافه بقدر ما بذل من جهد فى الإعداد.