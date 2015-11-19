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فوز 694 طالبا وطالبة فى انتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ

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فوز 694 طالبا وطالبة فى انتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ فوز 694 طالبا وطالبة فى انتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ
أكد الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والمشرف على انتخابات اتحاد الطلاب، أن نتائج فرز صناديق انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، بحضور على صبرى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وتحت إشراف الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، أسفرت عن فوز، 469 طالبا "ذكور"، و245 "بنات".

وأضاف أبو شوشة، فى تصريحات صحفية، أنه تقدم لخوض الانتخابات 1073 طالبا، مشيرا إلى أنه قد تنازل وتم استبعاد 186 من بين المتقدمين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة وأهمها النشاط السابق.

وأشار أبوشوشة لفوز 238 طالبا وطالبة بـ6 كليات بالتزكية وهم كالآتى، كلية التمريض 23، وكلية التربية الرياضية 56 وكلية الحاسبات والمعلومات 11 وكلية الآداب 48 وكلية الطب البيطرى 49 وكلية الهندسة 51.

جدير بالذكر أن مجلس اتحاد طلاب كل كلية مكون من 7 لجان، كل لجنة تختار عضوان، للتنافس على مقعدى الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب الكلية، ثم تنتهى الانتخابات باستكمال انتخاب الأمين والأمين المساعد وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة يومى 22 من الشهر الجارى.

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