فنى سكة حديد بقنا:"خلل بالقضبان وراء سقوط جرار سولار..وتم تجاهل تحذيراتى"

كشف سيد محمود عبد الحافظ سويدان فنى أول صيانة سكة وتجديدات بهندسة السكة بإدارة قنا عن وجود خلل فى قضبان السكك الحديدية بقنا، ما يتسبب فى عدد من حوادث القطارات، آخرها واقعة خروج قطار السولار من القضبان.

وأكد سويدان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأنه حذر المسئولين بالهيئة من وجود خلل فى قضبان السكة الحديد بقنا، فى المسافة ما بين بلوكى 2 و3 قنا، والذى يتمثل فى وجود ضيق شديد واتساع أكبر من اللازم فى بعض المناطق، ما يعرض نهايات القضبان وقلوب المفاتيح للكسر، ومن ثم تعريض" القطارات" للخطر، لكن لم تتم الاستجابة لما قدمه من شكاوى وبلاغات وكانت النتيجة سقوط جرار مخصوص السولار رقم 2437 من على القضبان، وكان من الممكن أن يكون قطار آخر ضحية لهذا الإهمال.

وأضاف سويدان أنه قام بابلاغ إدارة هندسة السكة بقنا، يوم 13/9/2015 بوجود العيوب سابقة الذكر، وعاود كتابة تأشيرة جديدة ببلوك رقم 3 يوم السبت الموافق 14/11/2015 الساعة 12 ظهرا، وتم تجاهل الأمر، ولم تمض ساعة زمن حتى سقط الجرار رقم 2437 فى تمام الساعة 1.30 ظهرا من ذات اليوم، وتم استدعائه فى النيابة وقسم الشرطة لأخذ أقواله فى هذا الشأن.

واتهم سويدان المسئولين بالهيئة بتجاهل البلاغات المقدمة منه، مضيفا أن "المسئولين بالهيئة يهملون كل البلاغات والتحذيرات التى يتقدم بها، ما يهدد القطارات"، مطالبا الجهات المسئولة بتحمل مسئوليتها تجاه قضبان السكة الحديد حفاظا على القطارات وأرواح الأبرياء، لافتا إلى أنه تم مجازاته بدلاً من مكافأته بعد طرح مشاكل القضبان.



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