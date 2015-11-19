أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فنى سكة حديد بقنا:"خلل بالقضبان وراء سقوط جرار سولار..وتم تجاهل تحذيراتى"

Google+ Print
فنى سكة حديد بقنا:"خلل بالقضبان وراء سقوط جرار سولار..وتم تجاهل تحذيراتى" فنى سكة حديد بقنا:"خلل بالقضبان وراء سقوط جرار سولار..وتم تجاهل تحذيراتى"
كشف سيد محمود عبد الحافظ سويدان فنى أول صيانة سكة وتجديدات بهندسة السكة بإدارة قنا عن وجود خلل فى قضبان السكك الحديدية بقنا، ما يتسبب فى عدد من القطارات، آخرها واقعة خروج قطار السولار من القضبان.

وأكد سويدان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأنه حذر المسئولين بالهيئة من وجود خلل فى قضبان السكة الحديد بقنا، فى المسافة ما بين بلوكى 2 و3 قنا، والذى يتمثل فى وجود ضيق شديد واتساع أكبر من اللازم فى بعض المناطق، ما يعرض نهايات القضبان وقلوب المفاتيح للكسر، ومن ثم تعريض" القطارات" للخطر، لكن لم تتم الاستجابة لما قدمه من شكاوى وبلاغات وكانت النتيجة سقوط جرار مخصوص السولار رقم 2437 من على القضبان، وكان من الممكن أن يكون قطار آخر ضحية لهذا الإهمال.

وأضاف سويدان أنه قام بابلاغ إدارة هندسة السكة بقنا، يوم 13/9/2015 بوجود العيوب سابقة الذكر، وعاود كتابة تأشيرة جديدة ببلوك رقم 3 يوم السبت الموافق 14/11/2015 الساعة 12 ظهرا، وتم تجاهل الأمر، ولم تمض ساعة زمن حتى سقط الجرار رقم 2437 فى تمام الساعة 1.30 ظهرا من ذات اليوم، وتم استدعائه فى النيابة وقسم الشرطة لأخذ أقواله فى هذا الشأن.

واتهم سويدان المسئولين بالهيئة بتجاهل البلاغات المقدمة منه، مضيفا أن "المسئولين بالهيئة يهملون كل البلاغات والتحذيرات التى يتقدم بها، ما يهدد القطارات"، مطالبا الجهات المسئولة بتحمل مسئوليتها تجاه قضبان السكة الحديد حفاظا على القطارات وأرواح الأبرياء، لافتا إلى أنه تم مجازاته بدلاً من مكافأته بعد طرح مشاكل القضبان.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟