أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو.. مستشفى نزلة عمارة بسوهاج تتحول إلى خرابة

Google+ Print
بالفيديو.. مستشفى نزلة عمارة بسوهاج تتحول إلى خرابة بالفيديو.. مستشفى نزلة عمارة بسوهاج تتحول إلى خرابة
استكمالا لأبشع صور الأهمال داخل القطاع الصحى بمحافظة سوهاج رصد "اليوم السابع" ما وصلت إليه تلك الوحدة من إهمال، ولو أن هناك ثوابا وعقابا لتم إحالة المتسببين فى الواقعة إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم وإهدار المال العام.

ويكشف الفيديو الشباك التى نسجها العنكبوت بكل أنحاء المستشفى، بالإضافة إلى سرقة البنية التحتية للمستشفى خاصة أدوات السباكة، وقيام الأهالى بإحراق كميات كبيرة من مخلفاتهم المنزلية وحيواناتهم النافقة داخل محرقة المستشفى.

وعلى جانب آخر، أكد أحمد أنور على إمام مسجد وهو يتحدث عن تاريخ المستشفى، أنها كانت تعمل وتقوم بعلاج المواطنين حتى بداية العام، وأن أعمال التخريب حدثت منذ بداية العام فقط أى انها خلال 11 شهرا فقط، وأن بالمنطقة تضم 11 نجعا وأكثر لا يوجد بداخلهم أى منفذ واحد لتقديم الخدمات الطبية باستثناء الجزء الذى تم استقطاعه من مستشفى قروى نزلة عمارة لبناء وحدة طب الأسرة التى هى فى الأساس لا تقدم شيئا للأهالى.

وأضاف إمام المسجد، أن القرية لا يوجد بها سيارة إسعاف لنقل المرضى منها إلى المستشفى العام بطهطا، والذى يبتعد عن القرية بحوالى 30 كيلو مترا تقريبا ناهيك عن سوء حالة الطرق المحطمة تماما، خاصة من 8 أعوام مضت بعد الحفر لتوصيل مواسير مياه الشرب.

وتوجه الأهالى برسالة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل من أجل رفع المعاناة عن 35 ألف مواطن تتعرض حياتهم يوميا للخطر من جراء المعيشة بالمنطقة الجبلية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه