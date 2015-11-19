بالفيديو.. مستشفى نزلة عمارة بسوهاج تتحول إلى خرابة

استكمالا لأبشع صور الأهمال داخل القطاع الصحى بمحافظة سوهاج رصد "اليوم السابع" بالفيديو ما وصلت إليه تلك الوحدة من إهمال، ولو أن هناك ثوابا وعقابا لتم إحالة المتسببين فى الواقعة إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم وإهدار المال العام.

ويكشف الفيديو الشباك التى نسجها العنكبوت بكل أنحاء المستشفى، بالإضافة إلى سرقة البنية التحتية للمستشفى خاصة أدوات السباكة، وقيام الأهالى بإحراق كميات كبيرة من مخلفاتهم المنزلية وحيواناتهم النافقة داخل محرقة المستشفى.

وعلى جانب آخر، أكد أحمد أنور على إمام مسجد وهو يتحدث عن تاريخ المستشفى، أنها كانت تعمل وتقوم بعلاج المواطنين حتى بداية العام، وأن أعمال التخريب حدثت منذ بداية العام فقط أى انها خلال 11 شهرا فقط، وأن بالمنطقة تضم 11 نجعا وأكثر لا يوجد بداخلهم أى منفذ واحد لتقديم الخدمات الطبية باستثناء الجزء الذى تم استقطاعه من مستشفى قروى نزلة عمارة لبناء وحدة طب الأسرة التى هى فى الأساس لا تقدم شيئا للأهالى.

وأضاف إمام المسجد، أن القرية لا يوجد بها سيارة إسعاف لنقل المرضى منها إلى المستشفى العام بطهطا، والذى يبتعد عن القرية بحوالى 30 كيلو مترا تقريبا ناهيك عن سوء حالة الطرق المحطمة تماما، خاصة من 8 أعوام مضت بعد الحفر لتوصيل مواسير مياه الشرب.

وتوجه الأهالى برسالة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل من أجل رفع المعاناة عن 35 ألف مواطن تتعرض حياتهم يوميا للخطر من جراء المعيشة بالمنطقة الجبلية.

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