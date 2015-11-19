أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الصف تحقق فى وفاة شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار

Google+ Print
نيابة الصف تحقق فى وفاة شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار نيابة الصف تحقق فى وفاة شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار
تحقق نيابة الصف فى واقعة مصرع شخص أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمركز الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم انتشال المتوفى من داخل الحفرة التى كان ينقب بداخلها عن الآثار.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالى بمركز الصف باختفاء شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار، وعلى الفور تم تكليف فريق الإنقاذ البرى لقطاع الجنوب، وتم انتشال الجثة بداخل الحفرة، ونقله إلى المستشفى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365