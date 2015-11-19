نيابة الصف تحقق فى وفاة شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار

تحقق نيابة الصف فى واقعة مصرع شخص أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمركز الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم انتشال المتوفى من داخل الحفرة التى كان ينقب بداخلها عن الآثار.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالى بمركز الصف باختفاء شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار، وعلى الفور تم تكليف فريق الإنقاذ البرى لقطاع الجنوب، وتم انتشال الجثة بداخل الحفرة، ونقله إلى المستشفى.

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