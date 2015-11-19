حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنياً: قد تجبر على الإقدام على خطوة جريئة جدًا، لم تعتد عليها وتتبقى ردود أفعال إيجابية عليها.

عاطفياً: حاول أن تفكر بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطى كل المصاعب مع الشريك.

صحياً: ربما تكون حالتك الصحية غير مستقرة هذه الفترة، فيجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء والابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك.

توقعات علماء الفلك:

تستطيع أن تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات منها وتحاول أن تزرع التفاؤل فى محيطك، فأنت أنسان مرن وتتقبل التغيير.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنياً: قد تشعر بانزعاج وعدم القدرة على التكيّف مع رئيسك الجديد فى العمل.

عاطفياً: تتمكن من تخطى كل المصاعب مع الشريك، وتتصلح الأمور بينكما لتصبح على ما يرام.

>صحياً: ربما تضطر إلى تأجيل رحلة بسبب بعض التدهورات الصحية التى تقابلها هذا الأسبوع.

توقعات علماء الفلك:

قد تُجبر على تأجيل بعض المواعيد تلبية لواجب مهنى، أما عم الشريك ينتظر منك مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذى أظهرته فى تعاملك معه.

حظك اليوم لبرج الجدي:

مهنياً: تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، فقد تتعرض اليوم لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء.

>عاطفياً: العلاقة بينك وبيم الشريك مستقرة، إذا تساعدك الظروف التى تمر بها اليوم على التجانس والانسجام معه.

صحيا: حالتك الصحية فى سوء لأنك لم تلتزم بإرشادات الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك لتحقيق النتائج المرضية، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا التيار.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنياً: تجد الحلول المناسبة فى الوقت المناسب لحل بعض المشكلات التى كانت تواجهك، فقدراتك على مواجهة المصاعب مميّزة.

عاطفياً: تنتعش العواطف الدفينة الجياشة بينك وبين الشريك، وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره ليكون نصفكَ الآخر.

صحياً: حالتك الصحية معتدلة، عالج بعض الأوجاع الخفيفة بالمسكّنات، فلا يستدعى الأمر زيارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

هناك ما يعوقك عن التقدم فى اتجاه أهدافك، لذلك حاول أن تنظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة، ولا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك.

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: كن شكورًا على كل ما تتلقاه، سوف يتفاعل الآخرون معك بإيجابية.

عاطفياً: تتعزز اليوم الروابط ووجهات النظر بينك وبين الشريك، فتشعر اليوم بمشاعر عاطفية قوية تجاه.

>صحياً: حالتك الصحية متدهورة، فوضعك الصحى يتطلّب تركيزاً وتنظيماً دقيقاً.

توقعات علماء الفلك:

قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبا، لا تهتم وابدأ الآن فى التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنياً: الخوف من الالتقاء بمديرك الجديد قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم، فيقل مستواك المهنى ولا تستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك.

عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء مع الشريك.

>صحياً: وضعك الصحى يتطلّب تركيزاً وتنظيماً دقيقاً فحاول تنظيم أوقات نومك ومواعيد تناولك الطعام.

توقعات علماء الفلك:

قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى المستقبل يعود إلى الوراء، ولكن لا تحزن ولا تتشاءم، بل هدّئ من روعك لأن الأمور ستعود إلى طبيعتها.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنياً: تتعرض اليوم لخبرة مهنية جديدة تجلب معها المعلومات والخبرات ومكافأة مادية مجزية.

>عاطفياً: قد تتقرب من شخص محدد، قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

صحيا: احرص على الاهتمام بحالتك الصحية لتفادى الإصابة بالكثير من الأمراض.

توقعات علماء الفلك:

حاول ألا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه، وسوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنياً: حان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، إذا كنت ترغب فى النجاح وفى تحقيق شىء ذى قيمة.

>عاطفياً: سرعان ما تبدأ حالتك العاطفية فى التحسن مع الشريك بالرغم من المشكلات التى حدثت الأيام الماضية.

صحياً: انتبه.. أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة وعليك زيارة الطبيب فى أقرب فرصة.

توقعات علماء الفلك:

سوف تلتقى أشخاصًا جددًا يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى، ولا داعى للخوف لأن الحظ حليفك.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنياً: تستطيع إنجاز وإتمام بعض المهام المطلوبة منك فى العمل بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر.

عاطفياً: سرعان ما تبدأ حالتك العاطفية تتحسن ولكن احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد تلك الأمور.

>صحياً: حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب الذى يجعل حالتك الصحية هادئة.

توقعات علماء الفلك:

سوف تلتقى أشخاصًا جددًا وقد تمنحك هذه الفرصة تحسين طريقة أدائك فى العمل إلى الأفضل وحدوث تطور كبير فى مستواك المهنى.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنياً: حتى تتمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام، احرص على أخذ الأمور على محمل الجد.

عاطفياً: ربما تحدث بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، ولهذا عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبينه.

صحياً: حتى تتمكن من استمرار العمل، حاول الحصول على الراحة، فحالتك الصحية فى خطر.

توقعات علماء الفلك:

يجب اتخاذ الحذر من تحمل عبء القيام بعدد كبير من الأعمال دفعة واحدة، فتجد نفسك مُحمل بما لا طاقة لك به عندما تتغير الأمور ولا تسير كما توقعت.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنياً: تواجهك بعض المشكلات فى العمل، ولكن لا تقلق فأنت قادر على تخطى هذه الصعوبات جيدًا.

>عاطفياً: لا تتعمد فعل الأمور التى تخذل الحبيب وتسبب له الانزعاج حتى لا يشعر بالفتور من علاقتكما.

>صحياً: تؤثر مشكلاتك الصحية عليك بشكل سيئ فحاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك:

الحظ سيحالف أصحاب الميزان وسيشعرون بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارهم ليساندوهم فى الوصول إلى تحقيق أحلامهم.