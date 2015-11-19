أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسامة هيكل يكشف تفاصيل زيارة وفد "فى حب مصر" إلى الكويت

Google+ Print
أسامة هيكل يكشف تفاصيل زيارة وفد "فى حب مصر" إلى الكويت أسامة هيكل يكشف تفاصيل زيارة وفد "فى حب مصر" إلى الكويت
كشف أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، المرشح على قائمة "فى حب " بقطاع القاهرة ووسط الدلتا، أن الوفد الثنائى للقائمة الذى يترأسه اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة والمرشح على ذات القطاع، والذى يزور الكويت لمدة يومين، قبل أيام من بدء التصويت بالمرحلة الثانية، للتواصل مع رؤساء الجالية هناك لبحث دعم القائمة.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" من الكويت، أنه و"سيف اليزل" التقيا عددا من رؤساء الجالية، وسيستكملون لقاء العدد المتبقى اليوم الخميس، موضحا: "هناك استجابة كبيرة منهم لدعم القائمة، وكانوا سعداء جدا بزيارتنا، وكان هناك اهتمام كبير بوجود عناصر من القائمة، لشرح الرؤية العامة للقائمة وخطتها فى مجلس النواب المقبل حال نجاحها".

وأشار وزير الإعلام الأسبق، إلى أنهما التقيا بأبو عبد الله صقر، رئيس المجلس التعاونى المصرى بالكويت، واتفقوا على أن يزور وفد رفيع المستوى من الكويت، شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان "الكويت فى شرم الشيخ"، لدعم السياحة هناك، إثر التداعيات الأخيرة التى كان من شأنها الأضرار بالسياحة المصرية بشرم الشيخ.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك