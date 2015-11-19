أسامة هيكل يكشف تفاصيل زيارة وفد "فى حب مصر" إلى الكويت

كشف أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، المرشح على قائمة "فى حب مصر " بقطاع القاهرة ووسط الدلتا، أن الوفد الثنائى للقائمة الذى يترأسه اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة والمرشح على ذات القطاع، والذى يزور الكويت لمدة يومين، قبل أيام من بدء التصويت بالمرحلة الثانية، للتواصل مع رؤساء الجالية هناك لبحث دعم القائمة.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" من الكويت، أنه و"سيف اليزل" التقيا عددا من رؤساء الجالية، وسيستكملون لقاء العدد المتبقى اليوم الخميس، موضحا: "هناك استجابة كبيرة منهم لدعم القائمة، وكانوا سعداء جدا بزيارتنا، وكان هناك اهتمام كبير بوجود عناصر من القائمة، لشرح الرؤية العامة للقائمة وخطتها فى مجلس النواب المقبل حال نجاحها".

وأشار وزير الإعلام الأسبق، إلى أنهما التقيا بأبو عبد الله صقر، رئيس المجلس التعاونى المصرى بالكويت، واتفقوا على أن يزور وفد رفيع المستوى من الكويت، شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان "الكويت فى شرم الشيخ"، لدعم السياحة هناك، إثر التداعيات الأخيرة التى كان من شأنها الأضرار بالسياحة المصرية بشرم الشيخ.



>