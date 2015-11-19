وزير البترول يطير إلى "المنامة" ووزيرة التعاون الدولى تلغى سفرها لبيروت

غادر مطار القاهرة الدولى المهندس طارق الملا وزير البترول متوجها إلى البحرين للمشاركة فى المؤتمر الذى تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية ـ أبيكورب ــ المملوكة للدول العربية العشرة الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

ومن المقرر أن يبحث الملتقى سياسات الطاقة وآفاق القطاع والخيارات التمويلية المتاحة للمؤسسات العاملة فى المنطقة.

من ناحية أخرى، ألغت وزير التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر سفرها إلى بيروت بعد حضورها إلى المطار، حيث اعتذرت عن السفر عند إنهاء إجراءات سفرها دون إبداء أسباب.

وكان من المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولى فى فعاليات المؤتمر السنوى الـ20 لاتحاد المصارف العربية.