موجز الصحافة المحلية.. أول كتلة معارضة فى مجلس النواب

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "أول كتلة معارضة فى مجلس النواب"، حيث بدأ عدد من النواب الجدد مشاورات لتشكيل أول ائتلاف للمعارضة تحت القبة، وذلك بدعم من الأحزاب والقوى المؤيدة للمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى التى تشكل تحالف التيار الديمقراطى.

وكشفت مصادر مطلعة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى لجريدة "الأهرام"، وعن تأجيل الاجتماع العاشر بالخرطوم للجنة الوطنية الثلاثية للسد الإثيوبى المقرر عقده بعد غد لنهاية الشهر الحالى وذلك لوجود ارتباطات خارجية لوزير المياه السودانى بعدد من دول أمريكا اللاتينية.

وأرجعت المصادر أهمية مشاركة وزراء المياه بالدول الثلاثة فى اجتماع الخرطوم إلى حضور المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، ومحاولات الدول الثلاثة لتقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، خاصة أن الشركتين رغم إبلاغهما بعملهما معا إلا أنهما لم يتفقا حتى الآن.

وأكد المستشار حمدى عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى القضاة لجريدة "الأخبار"، أن بعض المواقع الإخبارية تعمدت اجتزاء حديث المستشار أحمد الزند وزير العدل عن أن المواطن المصرى يمكنه العيش بجنيهين أو ثلاثة جنيهات يوميا من مجمل الحديث لإثارة الفتن والوقيعة بين القضاة وأفراد الشعب المصرى، وأن حديث الوزير منشور بالكامل وشاهده جميع المصريين.

وأضاف أن الوزير أراد حث الشعب المصرى على الاصطفاف والاتحاد للخروج بالبلاد من تلك المرحلة الفارقة ومواجهة المحن التى يمر بها المجتمع وتدعيم السياحة.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، إن السفارة السودانية بالقاهرة سلمت أمس مذكرة لوزارة الخارجية احتجاجا على ما سمته تجاوزات ضد مواطنيها بالقاهرة وطالبت فيها بالتحقيق ووقف التجاوزات فورا بعد احتجاز عدد من السودانيين بتهمه الاتجار فى العملة وتقليد الدولارات واستخدمها فى الاحتيال على المواطنين.

وأضافت جريدة "الشروق"، أن المتحدث باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى قال إن رؤساء الأحياء يتحملون مسئولية رصد المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب بالإضافة لدورهم فى تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع غرامات مالية عليهم.