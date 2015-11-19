أحمد موسى يطالب "النور" بسحب مرشحه بالإسماعيلية لظهوره فى "فيديو فاضح"

طالب الإعلامى أحمد موسى، حزب النور وقياداته بسحب المرشح حسام عامر عن دائرة مركز فايد أبو صوير بالإسماعيلية ومن ثم شطبه من الحزب وتقديم الاعتذار، بسبب وجود فيديو فاضح له شبيه بـ"فيديوهات عنتيل المحلة" حسب قوله.

وأكد "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب أن يحلق هذا المرشح لحيته، وتابع: "وحزب النور يستر عليه.. هؤلاء أساءوا للدين.. عيب يا شيخ حسام أنت ليك فيديو زى بتاع عنتيل المحلة وأنت عنتيل الإسماعيلية".

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