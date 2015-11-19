البنتاجون: منشور تحذيرى قبل قصف الصهاريج التابعة لتنظيم داعش بسوريا

>أعلن البنتاجون ان سائقى الصهاريج الـ116 التابعة لتنظيم داعش التى قصفتها الطائرات الأميركية فى سوريا الاحد تبلغوا بعملية القصف بمنشور قبيل بدء العملية.

وجاء فى المنشور الذى عرضه البنتاجون على الصحافيين الأربعاء "اخرجوا من صهاريجكم وابعدوا عنها"، وكان يتضمن المنشور أيضا صورة مقاتلة وهى تقصف صهريجين.

وأوضح الكولونيل ستيف وارن المتحدث العسكرى الأميركى الذى كان يتحدث من بغداد عبر الفيديو، ان هذا المنشور القى قبل 45 دقيقة من عملية القصف.

وأضاف ان سائقى الصهاريج كانوا "على الأرجح فقط من المدنيين" وليس من الجهاديين، وقال ايضا "لسنا هنا لقتل مدنيين، نحن هنا لوقف" تنظيم داعش.