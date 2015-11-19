أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على زعيم تشكيل عصابى سرق 15 سيارة بالجيزة

Google+ Print
القبض على زعيم تشكيل عصابى سرق 15 سيارة بالجيزة القبض على زعيم تشكيل عصابى سرق 15 سيارة بالجيزة
ألقت مباحث مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، القبض على عاطل يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وكشفت التحريات أن المتهم وشركاءه سرقوا 15 سيارة بعدة مناطق بالمحافظة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد ضياء رفعت مدير إدارة مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، بتورط "حسام.ص" عاطل فى سرقة عدد من السيارات بالجيزه، وكشفت التحريات أن المتهم يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وأنه ارتكب 15 جريمة سرقة.

بإعداد كمين له، تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وتكوينه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365