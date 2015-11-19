القبض على زعيم تشكيل عصابى سرق 15 سيارة بالجيزة

ألقت مباحث مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، القبض على عاطل يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وكشفت التحريات أن المتهم وشركاءه سرقوا 15 سيارة بعدة مناطق بالمحافظة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد ضياء رفعت مدير إدارة مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، بتورط "حسام.ص" عاطل فى سرقة عدد من السيارات بالجيزه، وكشفت التحريات أن المتهم يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وأنه ارتكب 15 جريمة سرقة.

بإعداد كمين له، تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وتكوينه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.